Campionato della bistecca, sfida tra mastri braciaioli

Questo fine settimana sarà sfida a suon di brace. Si terrà infatti il ’Campionato della Bistecca’ dove sarà eletto il migliore estimatore della Fiorentina. Numerosi gli aspiranti mastri braciaioli che nella piazza di Mercatale impareranno l’arte della cottura della t-bone steak. È la decima edizione del ’Campionato toscano della Bistecca’, promosso dal Comune di San Casciano e dalla Pro Loco con il contributo di ChiantiBanca e realizzata grazie a decine di volontari delle varie associazioni del territorio. La due giorni, in programma in piazza Vittorio Veneto venerdì e sabato, darà spazio a dimostrazioni di preparazione e cottura della carne a cura dei mastri braciaioli. Ognuno potrà scegliere e acquistare la propria bistecca presso una delle tre macellerie locali, farla cuocere a regola d’arte dai mastri braciaioli e degustarla in piazza. Le macellerie sono Macelleria Agresti, Coop e Tozzetti. Alla realizzazione hanno contribuito aziende agricole del territorio, negozi e associazioni di Mercatale. Sarà presente l’associazione San Casciano Classico.