Campi, il sindaco Tagliaferri: "Le fogne sono intasate. Se piove è un disastro”

Campi Bisenzio (Firenze), 9 novembre 2023 – “Non abbiamo più famiglie isolate dall’acqua e le utenze ancora staccate sono relative a interventi privati e non più alle linee pubbliche. La difficoltà maggiore oggi sono le tonnellate di rifiuti da smaltire e le risorse insufficienti rispetto ai mezzi messi a disposizione". Il sindaco di Campi, Andrea Tagliaferri, traccia un primo bilancio a una settimana dall’alluvione.

Mancano i mezzi per portare via i rifiuti?

"Sì, abbiamo già attivato la seconda area per lo smaltimento dei rifiuti. Dopo il parcheggio di via Chiella ora anche via Platani a San Donnino. Ma sono insufficienti i camion per trasportarli".

I rifiuti chi li deve portare?

"Alia, che sta passando casa per casa. Poi li porterà a Prato, all’isola ecologica di via Paronese. I rifiuti sarà il problema da qui alla fine dell’emergenza. L’altro problema grosso sono i fanghi e la questione delle pompe-spurgo".

Perché?

"I mezzi scarseggiano: ci hanno assicurato che nei prossimi giorni aumenteranno ma al momento rischiamo di bloccare gli interventi delle idrovore perché abbiamo le fogne piene. Per domani (oggi, ndr ) c’è un’altra allerta meteo e quindi se noi abbiamo le fogne piene di fango è un problema. Su questo bisognava e bisogna spingere, velocizzare il più possibile. La Regione ha scelto di affidare la gestione ad Alia per i rifiuti e a Publiacqua per i fanghi. Ma nel frattempo passano ore, giorni. Bisogna accelerare anche andando fuori regione. La forza lavoro c’è anche grazie alle migliaia di volontari spontanei, alle colonne mobili di tutta Italia. E’ chiaro che ora si sta andando spediti".

Tanti volontari, ma poco organizzati?

"No, venite a vedere con i vostri occhi. Mancano i materiali? Veramente hanno tutti pale e tutine, qualcuno gliele avrà fornite. A coordinarli è l’assessora Pizzirusso".

L’Esercito è arrivato?

"Sì, sono arrivate tre squadre che ci aiuteranno principalmente nello smaltimento dei rifiuti".

Le fogne sono intasate: se piove come previsto dall’allerta?

"Dipende da quanti mezzi arriveranno domani mattina (stamani, ndr ): ci hanno assicurato il triplo di quelli che ci hanno mandato fino a adesso".

In numeri?

"Una decina. Oggi sono attivi solo due mezzi di Publiacqua. Sono molto pacato, però bisogna velocizzare".

Fino a ora solo due mezzi in tutta Campi?

"No, ci sono quelli privati, quelli chiamati da noi come Comune ma la gestione deve essere fatta da Publiacqua".

Molti campigiani lamentano di essere stati abbandonati.

"E’ comprensibile che ci sia l’esasperazione. Siamo a una settimana. Tutta la comunità, in particolare San Piero a Ponti ha passato 48 ore di puro dramma. E’ la zona più a sud del territorio e nelle prime 48 ore avevamo solo 5 natanti dei vigili del fuoco per 15mila persone quindi fino a che non sono arrivate le colonne mobili avevamo difficoltà a rispondere a tutte le segnalazioni. Non è stata una dimenticanza o un abbandono o una cattiva organizzazione ma l’impossibilità da parte dei vigili del fuoco di penetrare. Poi con i natanti della Croce Rossa, il Firenze Rafting, abbiamo cominciato a girare. Però senza luce, senza avere notizie, io capisco questa drammaticità".

Al momento della rottura del Marina, è mancata comunicazione ai cittadini…

"Avevamo un’allerta arancione per temporali, avevamo attivato le squadre di Protezione civile, ci siamo mossi da piano. Non potevate passare col megafono: quando la Marina ha rotto, le squadre erano fuori e abbiamo perso più di 10 mezzi, era impossibile. Abbiamo comunicato con i mezzi moderni per arrivare a più persone possibili".

Le scuole quando riapriranno?

"Lunedì mattina. Tutte, anche la Fra Ristorno dove i lavori per le 13 aule inagibili si concluderanno entro domenica".

Ha fatto un appello per la nuova allerta meteo?

"Abbiamo comunicato l’allerta sui social, sul sito istituzionale e sul canale WhatsApp Campi".