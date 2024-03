Campi, c’è l’aula studio. Lo spazio in via Giusti

Aperta un’aula studio a Campi. In attesa di capire se e quando la biblioteca Tiziano Terzani, a Villa Montalvo, seriamente danneggiata dalla furia dell’acqua di novembre, potrà ospitarli di nuovo, è il primo spazio aperto e riservato agli studenti dopo l’alluvione. Un’idea che è diventata realtà grazie alla disponibilità della Cooperativa sociale Macramè e del Porto delle Storie che, in collaborazione con il Comune, hanno messo a disposizione uno spazio per chiunque desideri recarsi in un luogo di studio e lettura in un ambiente condiviso. "La biblioteca Tiziano Terzani – dice il vicesindaco Federica Petti - non solo custodiva i nostri libri, ma era uno spazio fondamentale per gli studenti. Abbiamo cercato fin da subito delle soluzioni alternative e ringraziamo il Porto delle Storie per la sua disponibilità. Il nostro progetto comunque non si ferma qui, continueremo a cercare ulteriori spazi e luoghi dove gli studenti possano ritrovarsi e studiare insieme". Il risultato, questo, di una collaborazione che la Cooperativa sociale Macramè ha da anni con l’amministrazione comunale, come spiega il suo presidente Alessandro Guarducci: "Il nostro è un rapporto stretto sia con il Comune che con la biblioteca e che guarda a un’idea di cultura accessibile per tutti. E visto che in questo momento spazi fondamentali per la cittadinanza, come quelli di Villa Montalvo, non sono più agibili a causa dell’alluvione, ci è sembrato importante mettere a disposizione il Porto delle Storie per gli studenti del territorio". Il nuovo spazio studio, in via Giusti 7 a Campi, sarà aperto dal lunedì al venerdì, tutte le mattine dalle 9 alle 13: qui ragazzi e ragazze, oltre al materiale utile, compreso il wi-fi, avranno a disposizione un punto ristoro con caffè e acqua, tutto l’occorrente per studiare in comodità e all’esterno un campo da gioco per i momenti di svago. Avranno inoltre la possibilità di restare a pranzo alla ‘cambusa’ del Porto al costo agevolato di 5 euro. Unica condizione per poter accedere ai locali il tesseramento Acsi di 5 euro.

Pier Francesco Nesti