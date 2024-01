Campi Bisenzio, riparte il servizio prestiti della biblioteca. Era stato interrotto dall’alluvione

Firenze, 18 gennaio 2024 – Riparte dopo quasi tre mesi il servizio prestiti della biblioteca di Campi Bisenzio interrotto fin dall'alluvione del 2 novembre. La sede a Villa Montalvo, invasa da fango e acqua del torrente Marina, è ancora inagibile ma il Comune domani inaugura (ore 12) un Punto Prestito Bibliotecario al Museo Archeologico di Gonfienti per riavviare il servizio.

È un luogo provvisorio ma intanto permetterà agli utenti di avere un punto nella cittadina dove «restituire i libri presi in lettura prima dell'inagibilità della biblioteca e sceglierne altri da una selezione di titoli appositamente realizzata». Al momento risultano circa 4.000 libri ancora 'fuorì, in prestito, che gli utenti devono restituire. Entro metà febbraio, poi, aggiunge il Comune, c'è l'obiettivo di potenziare il servizio con una piccola biblioteca nel Teatro Dante - spazio disponibile di circa 200 metri quadri e 3.000 volumi per ragazzi e bambini - e un Bibliobus (autobus con libri per il prestito a domicilio) offerto in comodato d'uso dal Comune di Firenze con 3.000 libri a disposizione di lettori adulti.

«Dopo l'alluvione Fondazione Accademia dei Perseveranti sta facendo l'impossibile per rendere agibili i presidi culturali di Campi nel più breve tempo possibile - aggiunge Sandra Gesualdi, direttrice generale della Fondazione - anche e soprattutto come stimolo per la ripresa della vita sociale e comunitaria. Dopo aver riaperto il teatro e rilanciato la stagione è doveroso tornare a fornire il servizio di biblioteca. Il diritto alla lettura infatti è elemento fondamentale».