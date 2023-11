Campi ancora in emergenza. Aiuti per il settore artigiano. Maltempo, oggi scuole chiuse

Mentre l’Ente bilaterale dell’artigianato mette sul piatto un milione e mezzo di euro in favore di aziende e lavoratori colpiti dall’alluvione, l’emergenza non è ancora finita. Per la giornata di oggi è stata emessa, infatti, l’allerta arancione per rischio idrogeologico sull’area del Bisenzio e dell’Ombrone. A Campi, vista la situazione compromessa del territorio già duramente colpito dall’alluvione del 2 novembre scorso, il sindaco Andrea Tagliaferri ha disposto per oggi la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e degli asili nel territorio comunale.

Da domani, invece, scattano gli aiuti per l’artigianato: l’Ebret, l’Ente bilaterale dell’artigianato toscano ha stanziato fondi speciali per un milione e mezzo di euro. A Campi si stimano 239 aziende e 1.255 lavoratori, ma tali contributi speciali potranno essere richiesti dalle aziende con sede in tutti i comuni colpiti dal maltempo, individuati nell’ordinanza commissariale numero 98 (entro il 30 aprile sul sito www.ebret.it.). "Possono richiedere la prestazione straordinaria le aziende che hanno ricevuto danni tali da provocare la sospensione anche parziale del proprio ciclo lavorativo o che comunque hanno subito a causa di tali danni una significativa riduzione della normale capacità produttiva aziendale" spiega il direttore Ebret, Gianluca Volpi (nella foto). Il contributo Ebret copre il 35% dei costi sostenuti fino a un massimo di 8mila euro. Due, inoltre, le misure in favore dei lavoratori. La prima potrà essere richiesta dai dipendenti delle aziende artigiane che presentino domande di cassa integrazione Fsba con causale ‘eventi climatici’: Ebret erogherà agli aventi diritto un 20% aggiuntivo rispetto all’importo lordo della cassa. La seconda potrà essere richiesta dai dipendenti delle aziende iscritte all’Ebret che hanno subito danni agli elettrodomestici e veicoli. Il contributo in questo caso copre il 35% delle spese sostenute per la sostituzione o riparazione, fino a un massimo di mille euro. "Con questo intervento straordinario l’Ebret sceglie di essere ancora più al fianco delle aziende e dei lavoratori ma serve l’impegno anche del governo" dice la presidente Monica Stelloni, ricordando che al di là del maltempo, il settore sta soffrendo tanto che le domande di cassa integrazione (a livello toscano) sono in crescita: 378 a luglio, 472 a ottobre, 625 a novembre.