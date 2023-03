"Campi 2030 unica coalizione per le politiche"

"Campi 2030 è la prima coalizione per le prossime elezioni del 14-15 maggio ed è anche l’unica": a dirlo sono le forze politiche che ne fanno parte, ovvero Fare Città, Si Parco - No Aeroporto e da una nuova lista "Si Campi a sinistra" che ha raggruppato Sinistra Italiana, Rifondazione Comunista e Campi a Sinistra. Al momento non ne fa parte il M5S come invece sembrava inizialmente. "E’ una coalizione aperta – dice Andrea Tagliaferri, che i ‘rumors indicano come il candidato sindaco – e non è legata all’aspetto elettorale, non nasce con l’idea di raccogliere più voti, ma si basa su un progetto politico ben preciso". Tre i punti su cui si basa l’impegno della coalizione: avvicinare la cosa pubblica ai cittadini, il "no" deciso all’aeroporto e un sistema di trasporti pubblici incentrato sul collegamento tramviario tra l’Osmannoro e il centro di Campi. In vista delle amministrative, oggi alle 11 al Caffè Dante si presenterà la coalizione composta da Lega Salvini Premier, Forza Italia, Udc, Popolo della Famiglia, Cambiare si può e Impegno Vero per sostenere la candidatura di Paolo Gandola. Sempre oggi, alle 16,30 è prevista inaugurazione ufficiale del comitato elettorale "Nucciotti Sindaco" in via Santo Stefano 24, ovvero la sede dell’ex assessore Riccardo Nucciotti che corre da solo.