Campanilismo? No, sinergie. Grassina e Belmonte si sposano. A Greve nasce il Real Chianti. Un patto tra Signa e Libertas

di Francesco Querusti

FIRENZE

L’unione fa la forza e alcune società di calcio del comprensorio fiorentino hanno siglato accordi di collaborazione e fusioni. Storica la stretta di mano tra Chianti Nord, Grevigiana e San Polo che, con il supporto dell’amministrazione comunale, hanno dato vita al Real Chianti. Questo nuovo sodalizio svolge solo attività di formazione giovanile, senza nessun coinvolgimento delle prime squadre. "Il progetto di condivisione delle tre società - afferma il sindaco di Greve, Paolo Sottani - ha permesso la creazione di un settore giovanile numericamente importante e di qualità. Improntato alla crescita sportiva, alla diffusione dei valori educativi e sociali. Abbiamo stanziato delle risorse, saremo di supporto per il problema dei trasporti e per altre necessità". Parole di elogio dell’assessore allo sport Paolo Tepsich: "Fondamentale è la passione per lo sport che sviluppa obiettivi di crescita e benessere sociale, il progetto Real Chianti ora è diventato realtà". La nuova società è presieduta da Nello Puci. La scuola calcio e il settore giovanile prenderanno il via a settembre con oltre 200 bambini e ragazzi. "Il Real Chianti - annuncia Puci - sarà il nuovo punto di riferimento per i giovani calciatori del territorio comunale. Un risultato importante che premia gli sforzi e l’impegno di tutti. Le prime squadre e gli Juniores continueranno invece a giocare sotto la bandiera del proprio paese". Con il presidente Puci, consiglieri Giacomo Iacopozzi, Jacopo Spataro, Valentina Aiuto, Stefano Banchetti, Paolo Collini, Simone Chiari e Nicola Gemini. Alla firma erano presenti i presidenti Carlo Viviani del San Polo e Andrea Pucci del Chianti Nord, Tommaso Randelli vicepresidente della Grevigiana.

Fusione tra Grassina e Belmonte con la nascita dell’As Grassina. Dai più piccoli fino alla prima squadra in Eccellenza, tutte le gare ufficiali si svolgeranno al centro sportivo Andrea Pazzagli che ha visto la recente inaugurazione del secondo terreno di gioco in ricordo di Paolo Casini. "Una iniziativa ambiziosa - precisa il patron del Grassina, Tommaso Zepponi - portata a termine con entusiasmo e tenacia. Contento per la realizzazione di un progetto che inseguivo da dieci anni. Scuola calcio e settore giovanile diventeranno la base concreta del nuovo Grassina. Sono felice di vedere i bambini con la maglia rossoverde, un aspetto che aumenterà la passione e l’attaccamento ai nostri colori. Uniamo le forze oggi per diventare più competitivi da domani. La presidenza è affidata a Leonardo Guidotti numero 1 del Belmonte".

Prosegue a pieni voti la collaborazione tra Cerbaia e Sancascianese, presidenti Presciutti e Becattini, che sta dando ottimi frutti. I due club della Val di Pesa uniscono i tesserati nelle categorie Allievi e Giovanissimi per formare squadre numericamente valide e di qualità cercando di offrire anche ai ragazzi migliori la possibilità di giocare fra le mura amiche e respingere le offerte di club più blasonati. Le Scuole calcio sono invece svolte nei rispettivi paesi.

Sulla solita sintonia Signa 1914 e Libertas Bisenzio che hanno siglato l’accordo relativo alla Scuola calcio, sia maschile che femminile. Un reciproco scambio di opportunità anche fra Porta Romana e Floria che rimangono sodalizi ben distinti, ma con l’utilizzo di qualche spazio del Bozzi da parte di squadre giovanili della Floria.