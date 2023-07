“Musica del locale troppo alta”, il parroco suona le campane nella notte

Antella (Firenze), 21 luglio 2023 – Una di quelle storie estive da paese, che sa tanto di Italia. Nella notte di giovedì 20 luglio ad Antella, frazione di Bagno a Ripoli (Firenze), poco dopo le 23 succede qualcosa di insolito. Suonano le campane della chiesa.

Chi si sveglia, chi si chiede cosa stia succedendo, chi si lancia sui gruppi Facebook del paese a domandare: “Ma perché alle 23 stanno suonando le campane?”.

Sui social in tanti iniziano a rispondere: “Sarà sicuramente per via della musica che si sente dal locale in piazza”. Inizia il dibattito: “Ho capito, ma vi pare possibile suonare le campane della chiesa per un po’ di musica?”.

A fare chiarezza, poi su quanto accaduto in piazza Peruzzi all’Antella, è lo stesso don Moreno sentito da Francesco Matteini di QuiAntella: “Erano ore che la musica era altissima”. Dice il parroco riferendosi a una festa di compleanno che si stava svolgendo nel frequentatissimo locale in piazza, il Bangerang. “Non è la prima volta che accade – prosegue il parroco –. Per questo ho pensato di dare un segnale. Non per me, ma per la comunità che ha diritto a riposare in pace”.

Il titolare del locale si scusa per quanto accaduto. E sempre a QuiAntella spiega: “Avevo offerto il locale per una festa di compleanno. Ho avuto tutti i permessi dal Comune. Mi ero accordato per una serata di musica senza eccessi. Alle 23:30 sono intervenuto arrabbiato e gli ho fatto spegnere tutto”. Il titolare del locale, dopo aver ribadito le scuse, ha fatto sapere che non concederà più il locale per feste private.

Intanto su Facebook la vicenda ha accesso una grande polemica, tra commenti ironici e polemici tra chi difende il locale in piazza, chi difende il parroco e chi invece si chiede: “Le campane di domenica alle 07:45 vanno bene invece?”.

"Una storia senza esclusione di colpi… di campana”, scrive divertito un utente.