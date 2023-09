Cammini nel Chianti. Non solo escursioni

Ha preso il via ieri, e andrà avanti fino a domenica, il programma dei Cammini nel Chianti, dalle antiche vie ai più moderni sentieri, eventi nel segno della cultura del cammino che intreccia escursioni, incontri, mostre fotografiche, libri e spettacoli. L’iniziativa è organizzata dalla Comunità Toscana il Pellegrino, Fie (Federazione Italiana Escursionismo), Plantula e Il Labirinto in collaborazione con la rete di associazioni locali: la Pro Loco di San Casciano, la via Romea Sanese accessibile, la via Romea del Chianti, Slow Food Firenze, il patrocinio del Comune e il contributo di Fondazione ChiantiBanca.