Camminate nella natura per scoprire insieme i nuovi sentieri del Cai

Cinque camminate per percorrere i nuovi sentieri Cai appena riscoperti a Lastra a Signa. Le iniziative sono promosse dal Comune e dedicate alla conoscenza dei percorsi recentemente mappati e segnati dalla sezione di Firenze del Club Alpino Italiano. Domani partenza alle 15 dal parcheggio delle mura di Malmantile per passeggiare sull’Anello di Lecceto verso Brucianesi e la valle dell’Arno, passando accanto all’Eremo e scoprendo angoli inconsueti tra il bosco della valle del Rio di Biancana e il lago di Bellosguardo. Prossimi appuntamenti: il 15 aprile sarà la volta dell’Anello della Guerrina con partenza alle 15 dal parcheggio delle Quattro Strade e percorso fra i laghetti della zona; il 29 aprile la camminata dell’Anello di San Romolo con partenza alle 15.30 al parcheggio della scuola Santa Maria a Castagnolo in via Gramsci per poi raggiungere il Colle di San Romolo e la chiesa di San Romolo a Settimo. Sarà sempre presente, oltre a un rappresentante dell’amministrazione comunale, un rappresentante dei Cai o il responsabile dell’ufficio ambiente del Comune. La partecipazione è gratuita.

Lisa Ciardi