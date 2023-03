Camion intrappolati sotto il ponte Oggi la riapertura

Sarà riaperto stamani l’arco di accesso alla parte alta di Panzano in Chianti. Era stato chiuso in seguito a due incidenti consecutivi con i quali erano rimasti incastrati due camion. Il primo venerdì quando una betoniera aveva cercato di passare ma aveva finito per rimanere intrappolaat danneggiando la struttura tanto da essere transennata. Riaperta, è stato un furgone a rimanere incastrato e anche in quel caso si è resa necessaria la chiusura al transito che ha provocato non pochi disagi alla circolazione visto che la via di accesso al centro storico è diventata un’arteria principale di scorrimento da quando ci sono i lavori sulla sp118.