Lastra a Signa (Firenze), 27 gennaio 2025 – Pomeriggio di disagi per gli automobilisti in Fi-Pi-Li con una lunga coda (in aumento) nel tratto tra Lastra a Signa e Ginestra Fiorentina, in direzione mare. A causare il disagio è un camion in avaria, fermo nella carreggiata, che riduce lo spazio per il traffico.