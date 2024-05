Camila Giorgi, l’ombra dell’abbandono al tennis . Ma in paese dell’atleta neanche l’ombra

Forse è all’estero, forse ancora in Italia. Le ipotesi su quello che è diventato il caso del giorno si sprecano ma sicuramente la tennista Camila Giorgi (nella foto) non si trova più a Calenzano. Anche se, in realtà, risulta ancora residente nel Comune dell’hinterland fiorentino. L’impressione è confermata da uno sguardo all’abitazione, in affitto, in cui la tennista risulta aver abitato (almeno ufficialmente) insieme alla famiglia. La villetta, vicina al centro, infatti, risulta al momento vuota e la sensazione è che gli inquilini se ne siano andati da un bel po’. La cassetta delle lettere è completamente aperta e pare proprio che all’interno della casa siano in corso interventi di ripristino. Particolare curioso, che emerge a un primo sguardo, due palline da tennis gialle, contrassegnate da un numero, che si trovano all’esterno del cancello, sul marciapiede. Sicuramente Camila Giorgi, con tutti gli impegni sportivi in agenda, per molti anni non ha fatto molta vita sociale a Calenzano ma anche nei luoghi frequentati in alcune occasioni (tra l’altro circoli) è assente da parecchio tempo. L’impressione, dunque, è che a fronte di una residenza formale che ancora risulta all’anagrafe, in realtà la tennista originaria di Macerata abbia lasciato da tempo il territorio calenzanese.

Negli ultimi giorni, però, il mistero si è ancora di più infittito per la sparizione improvvisa (anche dai canali social) della Giorgi che risulta nella lista dei giocatori ritirati dell’International Tennis Integrity Agency, il protocollo antidoping, ma non ha mai chiarito in effetti la sua scelta. Ulteriore elemento ‘giallo’ poi, il fatto che il suo telefono e quello dei suoi familiari risultino spenti.