Camihawke e il ’suo’ saggio di fine anno

Doppio appuntamento con Camihawke al Teatro Puccini di Firenze. Tra i talent più seguiti del web, Camihawke sarà in scena oggi e il 25 marzo con lo spettacolo "Il saggio di fine anno", che segna il suo debutto teatrale. Uno show che sta inanellando un ’tutto esaurito’ dietro l’altro, e Firenze non fa eccezione. "’Il saggio di fine anno’ è il momento in cui porti con orgoglio sul palco tutto quello che hai imparato, lezione dopo lezione spiega l’artista - e Camilla è pronta, per la prima volta, a portare sul palco tutto questo. Se ve lo state chiedendo, sì, forse porterà anche il flauto".

Camilla Boniardi, in arte sui social Camihawke, durante gli anni dell’università si è resa conto conto di avere una spiccata passione per il web e ha iniziato a pubblicare i primi video su Facebook e YouTube. In breve tempo è diventata tra i talent più seguiti in Italia e non solo. Il suo personaggio sul web è scanzonato e ha un umorismo travolgente, alterna improbabili esperimenti da telegiornalista a personalissime letture della vita quotidiana, recensioni (umili) dissacranti a oroscopi per tutte le occasioni. Camilla è capace di raccontare la sua realtà e quella dei social in maniera ironica, pungente e sarcastica..