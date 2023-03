Camere di Commercio Mattarella a Firenze alla conferenza nazionale

di Lisa Ciardi

Appuntamento oggi con la prima Conferenza nazionale delle Camere di commercio, che si aprirà alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nei due giorni della convention, che si concluderà nella mattinata di domani, oltre al capo dello Stato, arriveranno nella sede della Camera di commercio di Firenze alcuni esponenti del governo (attesi i ministri Adolfo Urso e Paolo Zangrillo e il sottosegretario all’Economia Lucia Albano), numerosi leader delle diverse categorie economiche, come Carlo Bonomi (Confindustria), Carlo Sangalli (Confcommercio), Massimiliano Giansanti (Confagricoltura), Marco Granelli (Confartigianato), Dario Costantini (Cna), Ettore Prandini (Coldiretti), Patrizia De Luise (Confesercenti), e rappresentanti delle istituzioni come Silvana Sciarra, presidente della Corte costituzionale e Margherita Cassano, presidente della Corte di Cassazione. In apertura (alle ore 16 di oggi), gli interventi di Andrea Prete presidente di Unioncamere e di Leonardo Bassilichi, numero uno della Camera di commercio di Firenze e vicepresidente nazionale di Unioncamere. Sono inoltre previsti i saluti della vicesindaca di Firenze, Alessia Bettini, e del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

Il pomeriggio andrà avanti articolandosi intorno a due panel. Il primo su "Digitale e sostenibilità: le frontiere dell’innovazione per imprese e pubblica amministrazione"; il secondo su "Impresa e Lavoro: le persone al centro". In calendario quindi per domani un videomessaggio del Commissario europeo per gli affari economici e monetari Paolo Gentiloni e altri panel dedicati a "L’economia italiana e il contesto internazionale" e alla "Modernizzazione del Paese e Pnrr". Il titolo generale della convention, "Progettare il domani con coraggio", risponde all’obiettivo di definire il contributo del sistema camerale nell’ambito dell’attuazione delle politiche governative e del Pnrr. In pratica, nella due giorni fiorentina si parlerà del ruolo che le Camere di commercio italiane, a nome degli oltre 5 milioni d’imprese iscritte, giocano al tavolo dell’economia nazionale.

Non è un caso che Unioncamere abbia scelto Firenze: l’evento, si terrà nella sede della più antica Camera di commercio d’Italia, quella cittadina appunto, istituita nel 1770 dal granduca Pietro Leopoldo per superare le corporazioni medievali, regolamentare i commerci e dare una voce unitaria alle diverse attività economiche. I lavori in streaming dal sito di Unioncamere https:www.unioncamere.gov.it