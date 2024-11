Camerata cambia volto, via ai lavori: "Riaprirà come ospedale di comunità"

Camerata cambia volto e chiude per due settimane per potenziare l’ospedale di comunità, che con i soldi del Pnrr vedrà il raddoppio degli attuali 12 posti letto, che saranno destinati a chi ha necessità di una degenza assistita.

Il cantiere ha preso il via ieri mattina. Ma già nei giorni precedenti le attività sanitarie e i servizi territoriali avevano lasciato via della Piazzola. In particolare le visite ambulatoriali sono state riprogrammate, tenendo conto della zona di appartenenza dei pazienti: per i fiorentini il nuovo punto di riferimento è la Casa della Comunità D’Annunzio; mentre i residenti di Fiesole sono stati spostati a Pratolino, Caldine e Compiobbi. Lo stesso per la consegna dei referti.

La decisione di chiudere completamente la struttura, spiega in una nota la Asl, nasce a seguito della valutazione delle opere di cantiere che nelle due settimane, con la demolizione massiccia di due corpi di fabbrica, produrrà un rumore di portata non sostenibile con la soglia lavorativa.

Alla fine di queste due settimane il presidio riaprirà con alcune modifiche al servizio dei prelievi ematici che nel numero giornaliero saranno ridotti , con ridistribuzione sui punti prelievo del territorio di riferimento. La riorganizzazione si rende necessaria per l’eliminazione del parcheggio. Via della Piazzola tornerà percorribile ma non si potrà più parcheggiare lungo il marciapiede. Le auto dovranno infatti essere lasciate a San Domenico e in via di Camerata.

L’intervento di trasformazione di Camerata è atteso dallo scorso giugno, quando i 12 degenti del reperto delle cure medie sono stati spostati a Santa Maria Nuova. Da allora la situazione si è però fermata, sollevando perplessità e polemiche. Nell’ultimo consiglio comunale il Gruppo Cittadini per Fiesole ha presentato un ordine del giorno per fare il punto. "Il nostro documento è stato respinto. Perché?- chiede il capogruppo Renzo Luchi-. Solo per il piacere di bloccare un atto dell’opposizione, visto che dopo una settimana la Asl ha dato la notizia?".

Daniela Giovannetti