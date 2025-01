Camera di Commercio in tour. Tappa da Italiana Servizi Spa: "Innovazione e ottimi risultati"

Il tour della Camera di commercio di Firenze “a casa delle imprese“ ha fatto tappa nella sede di Italiana Servizi Spa, nata nel 1996 come impresa familiare e che è diventata in meno di 30 anni realtà di eccellenza nel settore del facility management con oltre 1.100 dipendenti. “Un solo referente, un mondo di servizi“ è un po’ il motto che sintetizza la vision aziendale illustrata dal presidente Claudio Pennatini al presidente della Camera di commercio di Firenze Massimo Manetti.

"Nel 2024, Italiana Servizi ha registrato un significativo incremento nel suo business di facility management, consolidando la posizione come leader nel settore dei servizi. Questo sviluppo non solo riflette l’impegno dell’azienda per l’innovazione ma evidenzia anche il suo ruolo cruciale per il territorio": sottolinea Pennatini. Che aggiunge: "Italiana Servizi ha registrato un aumento del fatturato del 60% rispetto all’anno precedente, grazie all’aumento dei servizi e all’acquisizione di nuovi clienti. Ci siamo specializzati, oltre che nelle pulizie professionali civili e industriali, nostro core business, anche nella gestione di magazzino ed handling. Inoltre, gli investimenti in tecnologie avanzate hanno migliorato l’efficienza operativa e la qualità dell’offerta". Una crescita che ha portato alla creazione di nuovi posti di lavoro, contribuendo all’economia locale. Nel 2024 il numero di dipendenti è incrementato del 40%. Sempre l’azienda ha implementato le pratiche sostenibili, riducendo l’impatto ambientale e promuovendo la responsabilità sociale. "Il 2024 è stato un anno cruciale per Italiana Servizi - aggiunge -, non solo per il suo successo commerciale, ma anche per il suo impegno nel rafforzare il tessuto socio-economico del territorio. L’azienda continua a guardare al futuro con ottimismo, pronta ad affrontare nuove sfide e opportunità".

Tra gli argomenti sul tavolo anche la difficoltà di reperimento del personale: secondo gli ultimi studi della Camera di commercio, un’azienda su due fatica a trovare dipendenti. Un problema che ha avuto anche Italiana Servizi. Da qui la richiesta di una crescente formazione specializzata a partire dalle scuole, una politica che l’ente camerale sta già portando avanti. Manetti ha illustrato, inoltre, i servizi che la Camera di commercio di Firenze offre: dallo sportello Exporthub che aiuta le imprese ad espandere il proprio business nei mercati esteri ai servizi per la digitalizzazione fino alle consulenze personalizzate per chi vuole aprire un’attività e alla formazione gratuita. "Come Camera di commercio di Firenze - aggiunge Manetti - offriamo una serie di sportelli gratuiti per tutte le imprese che vogliono crescere. Vogliamo essere sempre più vicini offrendo strumenti che possano aiutarle nelle proprie strategie di sviluppo e a superare le sfide del mercato".