Cambiare la sanità. Alleanza Civica chiede il referendum

"Il declino dell’ospedale Serristori è un caso emblematico del fallimento della politica sanitaria. Va cambiata". I consiglieri di Alleanza Civica per Figline e Incisa Valdarno Silvio Pittori, Giulia Mecacci e Luca Scrivanti saranno presenti oggi in consiglio regionale al fianco del sindaco della vicina Montevarchi Silvia Chiassai: la sosterranno nella richiesta di proporre un referendum consultivo tra la popolazione che abbia al centro la futura organizzazione e gestione della politica sanitaria della Regione Toscana.

"Nel Valdarno fiorentino e aretino – dicono i rappresentanti di Alleanza Civica - è palese come ci sia stato un peggioramento dei servizi sanitari, con l’allontanamento dei vertici Asl dai territori. Avevamo già promesso in campagna elettorale un impegno concreto per la sanità e per il nostro ospedale Serristori: da oggi inizierà un percorso per contrastare le politiche sanitarie del Pd regionale e locale, dimostratesi fallimentari e dannose per i cittadini".