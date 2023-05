Cambia i dollari falsi all’exchange Sequestrati quasi 15mila euro

FIRENZE

Una montagna di bigliettoni da 100 dollari falsi in circolazione a Firenze.

Ne aveva almeno 150 il cittadino straniero, 41 anni, nato in Ucraina che lunedì pomeriggio si è presentato a un ufficio di exchange di piazza San Giovanni per chiederne il cambio in euro.

Operazione fallita perché l’addetto dell’ufficio cambiavaluta si è insospettito, oltre che per l’enormità della somma, anche per l’aspetto di ogni banconota.

Diversa al tatto rispetto ad altri bibliettoni da 100, di un peso e consistenza diversi. Differente anche il colore verde.

Insomma, l’impiegata prima di accettare il denaro e far uscire dalle sue casse poco meno di 15mila euro, ha preferito contattare la polizia.

All’arrivo della volante, poi il quarantunenne ha mostrato agli agenti il passaporto appartenente a un’altra persona: il documento, secondo quanto emerso, conteneva la foto di un uomo somigliante all’ucraino. Anche se, come confermato anche dal console, appositamente interpellato per il riconoscimento di quel documento, ha garantito trattarsi di un passaporto vero.

Ma non è tutto. Lo stesso 41enne, hanno ricostruito gli investigatori, poche ore prima potrebbe aver messo a segno, con l’aiuto di un complice, un altro colpo nell’ufficio cambi in via Por Santa Maria, cambiando 400 dollari falsi con 3.400 euro.

Quando è stato perquisito dai poliziotti non aveva però denaro in tasca. Il 41enne è stato denunciato per sostituzione di persona, ricettazione di banconote di provenienza criminosa e concorso in detenzione e circolazione di banconote estere contraffatte.

