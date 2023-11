Calvino in musica. Concerto spettacolo ispirato da Marcovaldo

Tre novelle in musica tratte da “Marcovaldo” di Italo Calvino, di cui ricorre il centenario dalla nascita, saranno al centro del concerto-spettacolo firmato La Filharmonie, orchestra under 35 con la direzione artistica di Giulio Arnofi e la direzione musicale di Nima Keshavarzi. Appuntamento domenica ore 17 al Teatro della Fiaba (via delle Mimose, 12) nell’ambito di “Sinfonia di Vibrazioni”, rassegna che vuole avvicinare la musica classica alle nuove generazioni e alle comunità di quartiere portandola sotto casa in contesti insoliti e tradizionali. La lettura scenica delle novelle, affidata all’attore Andrea Bruni, sarà accompagnata da musiche originali composte da Francesco Sottile ed eseguite dall’ensemble La Filharmonie, con la regia di Alessia De Rosa.

L’iniziativa fa parte del cartellone di Autunno Fiorentino, promosso dal Comune di Firenze (info: www.lafilharmonie.com, biglietti 468 euro).

Tre le novelle scelte , “I funghi in città”, “Marcovaldo al supermarket” e “I figli di Babbo Natale”, che verranno accompagnate dai brani di Sottile per costruire uno spettacolo in cui voce e partitura si completano e si arricchiscono. Marcovaldo, di origini contadine, è un manovale che arriva con la sua famiglia in città, dove scopre presto l’inevitabile scontro tra l’ambiente che lascia, e il traffico della metropoli a cui non riesce ad arrendersi.