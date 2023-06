Calenzano Estate", Torna l'iniziativa "CircolAzioni" con il Teatro Manzoni"

Per il terzo anno consecutivo la rassegna "Calenzano Estate", che ha preso il via da pochi giorni, torna ad ospitare l’iniziativa "CircolAzioni tra il ricreativo e il cultuale" in collaborazione con il Teatro Manzoni. Dieci spettacoli, reading e incontri con gli attori, in programma fino al 18 settembre, con una caratteristica, quella, cioè, che le serate saranno organizzate all’interno di altrettanti circoli del territorio. Dopo l’esordio ieri al circolo La Concordia il prossimo appuntamento è il 3 luglio alle 21,15 alla Casa del popolo con il "reading Bartleby lo Scrivano" di Melville in cui si cimenteranno gli allievi del corso ad alta voce della Scuola di teatro Foà. Il lunedì successivo, invece, sarà la volta del circolo Arci La Fogliaia che aprirà le sue porte per un omaggio a Dario Fo "Giullarate" di e con Francesco Merciai. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito. Programma completo su www.comune.calenzano.fi.it