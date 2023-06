Calenzano Estate Show a 360 gradi Quaranta eventi per tutti i gusti

di Sandra Nistri

Spettacoli teatrali, concerti, incontri con attori, aperitivi nella suggestiva cornice del borgo medievale. La rassegna "Calenzano Estate", organizzata ed interamente finanziata dal Comune di Calenzano, torna con un cartellone di oltre 40 eventi, tutti a ingresso gratuito. Il via è fissato il 21 giugno e poi la manifestazione si snoderà fino al 18 settembre animando in particolare piazza Vittorio Veneto e Calenzano Alto ma anche i circoli calenzanesi. Di rilievo gli ospiti legati al cinema intervistati dal giornalista Federico Berti: Gian Marco Tognazzi il 28 giugno, Paolo Hendel l’11 luglio, Sandra Milo il 18 luglio, Luca Calvani il 1 agosto. Fra gli appuntamenti musicali da citare per il 30 giugno la musica di Beethoven con la Fondazione del Teatro del Maggio in coproduzione con Ventilucenti, il 12 luglio l’omaggio a Dalla e Battisti per i loro 80 anni, il 27 luglio il "Caffè con i cantautori" con Le Signorine. Il 3 agosto Ginevra di Marco porterà al giardino del Castello "Donna Ginevra e le stazioni Lunari".

Tanti anche gli appuntamenti teatrali: tra gli altri "Le ragazze di San Frediano" con Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Riondino (23 giugno), "Marcovaldo ovvero le stagioni in città" (14 luglio) e la prima regionale di "Un autunno d’agosto" tratto dal libro della direttrice de "La Nazione" Agnese Pini (20 luglio) con Luisa Cattaneo e Gabriele Giaffreda.

Per il terzo anno tornerà poi la rassegna "CircolAzioni tra il ricreativo e il culturale", in collaborazione con il Teatro Manzoni, che vedrà dieci spettacoli, reading e incontri con gli attori in altrettanti circoli calenzanesi, dal 26 giugno al 18 settembre. In calendario anche un evento per i 40 anni del Museo del Figurino storico con la presentazione, il 13 luglio, del volume dedicato alla collezione del MuFis e a seguire l’inaugurazione della mostra "Evoluzione di un museo: Calenzano e i suoi figurini": "Il MuFiS - – ha spiegato l’assessore Irene Padovani - è parte fondamentale del nostro Borgo, sempre più un polo attrattivo, non solo per la presenza del museo e delle sue iniziative, ma anche per gli eventi che animano le sue strade". Tornerà anche "Luglio bambino", dal 4 al 7 luglio, con eventi pensati per i più piccoli nel giardino del Castello. L’accesso agli eventi è libero, in alcuni casi la prenotazione è obbligatoria fino ad esaurimento posti, per tutte le info www.comune.calenzano.fi.it e profili social di Calenzano Eventi.