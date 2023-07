Calenzano Estate Arriva Sandra Milo al giardino del Castello

L’attrice Sandra Milo, protagonista di alcuni dei film più importanti di Federico Fellini, sarà ospite il prossimo martedì della rassegna Calenzano Estate: alle 21,15, nel giardino del Castello, dialogherà su cinema e cultura con il giornalista Federico Berti (evento gratuito con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti su: http:web.comune.calenzano.fi.itiscrizioniwebcalenzanoestate.php). L’incontro sarà preceduto, alle 20, da un aperitivo nel giardino del Castello a cura di Borgo Antico (prenotazione 333.954.8008) e, alle 18, da una caccia al tesoro per i bambini dai 5 ai 10 anni, a cura del Museo del Figurino storico, per le strade del borgo di Calenzano Alto, nell’ambito delle iniziative in collaborazione con la Regione Toscana ‘Notti dell’Archeologia 2023’ (evento gratuito, prenotazione obbligatoria a [email protected] . Lunedì 17 nell’ambito della rassegna nei circoli del territorio ‘CircolAzioni, tra il ricreativo e il culturale’, il Teatro Manzoni di Calenzano presenta invece ‘Quaderni’: Marco Vichi e Lorenzo Degl’Innocenti saranno ospiti della Festa Sociale organizzata dal Circolo ARCI Carraia.