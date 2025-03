Calenzano cerca sponsor per eventi culturali e manifestazioni

A.A.A. cercasi sponsor per contribuire concretamente alla realizzazione di eventi culturali e manifestazioni ormai diventate un appuntamento fisso e molto gettonato a Calenzano. Con una delibera della giunta il Comune ha infatti approvato la volontà di demandare all’Area Servizi alla Persona del Comune la predisposizione di un avviso pubblico per il reperimento di sponsor per una serie di appuntamenti. In particolare, i contributi economici, che dovranno integrare le risorse messe a disposizione dalla stessa amministrazione comunale, saranno richiesti per una serie di eventi: il pacchetto di "Calenzano Estate" in programma nei mesi estivi in luoghi diversi del territorio comunale tra cui il giardino del Castello di Calenzano Alto e piazza Vittorio Veneto ma anche "Luci d’inverno" ovvero il calendario natalizio già previsto fra dicembre e gennaio prossimi con iniziative diverse tra cui concerti, spettacoli teatrali, mercatini, laboratori e teatro per i più piccoli.

Le sponsorizzazioni potranno essere destinate ad una manifestazione legata alla storia del Comune ovvero la rievocazione storica dell’Assedio al Castello "Calenzano 1325", nel borgo medievale di Calenzano Alto, già prevista con il prossimo ottobre. Tutte manifestazioni, prevalentemente gratuite per gli spettatori, che hanno sempre visto grande affluenza di pubblico. Nel bando saranno previste diverse opzioni di sponsorizzazione e la possibilità di offrirsi come sponsor unico o partner delle diverse iniziative: per la prima opzione, ad esempio, per Calenzano Estate la cifra prospettata è di 25mila euro più Iva, per la seconda di 5mila, 2500 o mille euro.

S.N.