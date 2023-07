"CALENZANO: al via i lavori per realizzare il parcheggio in via Mascagni"

Hanno preso il via i lavori per la realizzazione del parcheggio in via Mascagni, di fronte al Teatro Manzoni. L’area di sosta, gratuita, vedrà 20 nuovi posti auto nell’area tra i due ingressi della scuola Arrighetto da Settimello. "La realizzazione dei posti auto sarà utile – spiega il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici Alberto Giusti – oltre che per i residenti della zona, anche per i ragazzi e le ragazze della nostra scuola media, soprattutto negli orari di punta del suono della campanella. Lo spazio pedonale di fronte ai cancelli sarà maggiormente delimitato rispetto alla strada, in modo da tutelare i pedoni dalle auto in manovra e di passaggio. Inoltre, anche i frequentatori del Teatro comunale potranno usufruire della sosta proprio davanti all’ingresso del Manzoni". Il progetto prevede la demolizione e la ricostruzione del muro a fianco della rampa dell’istituto che porta alla mensa, salvaguardando i cipressi esistenti. Prevista anche la realizzazione di un marciapiede dietro il nuovo parcheggio e la riconfigurazione dell’area davanti all’ingresso principale della scuola.