Da domani a domenica 17 settembre la Casa del Popolo di Calenzano ospiterà "Civitas", la festa civica organizzata da Sinistra per Calenzano e Per la mia Città. Ogni sera sarà possibile cenare al ristorante pizzeria e, dalle 21,30, prenderanno il via le iniziative: tra le altre l’appuntamento di venerdì 8 dedicato alla Pace, a vent’anni dalla grande manifestazione che si svolse sui crinali della Calvana con la bandiera da record, l’incontro lunedì 11 con Sandra Gesualdi per ricordare Don Lorenzo Milani nel centenario della nascita e discutere della riedizione del libro "L’esilio di Barbiana" e giovedì 14 l’intervento del presidente regionale del Coni Simone Cardullo. Domenica 17 dalle 21,20, Sinistra per Calenzano e Per la mia Città organizzeranno una prima assemblea pubblica per presentare e discutere il progetto di governo che intendono costruire in vista delle amministrative dell’anno prossimo.