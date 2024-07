Caldo record, nel museo si soffoca. Appello del presidente Casati

Appello dal museo dei fossili: aiutateci ad acquistare dei climatizzatori. A rivolgerlo è il presidente del Gamps, Simone Casati (nella foto). L’associazione sta gestendo con le proprie forze il museo di Badia a Settimo e non riceve molto aiuto dalle istituzioni. "So benissimo che sarà quasi impossibile – ha detto Casati - ma io ci provo. Al museo le temperature raggiunte negli ultimi anni non ci consentono più di ospitare il pubblico in un ambiente confortevole. La richiesta di partecipazione alle nostre serate è davvero significativa, con visitatori che arrivano da ogni parte della Toscana. Nonostante il grande apprezzamento dei visitatori, essi soffrono a causa del fatto che l’edificio è esposto al sole dalla mattina alla sera. Il piano superiore, che ospita le sale espositive, non dispone di un impianto di condizionamento dell’aria e raggiunge temperature insopportabili".

Il Gamps è un’associazione senza scopo di lucro che si fa carico di tutte le spese di gestione di un luogo che custodisce reperti dello Stato, quindi un luogo pubblico che appartiene alla collettività. "Abbiamo tentato più volte – ha detto ancora Casati - di ottenere aiuti per installare un impianto, ma senza successo. Adesso, però, dobbiamo agire rapidamente o decidere di sospendere qualsiasi attività da maggio a settembre, il che rappresenterebbe una sconfitta. Arrivando al punto: chiediamo prezzi equi, e abbiamo bisogno di una ditta specializzata che possa fare un sopralluogo al Gamps in pochi giorni. Potete contattarmi immediatamente al numero 338 2504468".