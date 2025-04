Caldo estremo, siamo 99esimi in Italia. Sos ondate di calore e notti tropicali: "Segnale dei cambiamenti climatici"

Poca brezza, troppo sole e tante piogge. Risultato? Firenze in fondo alla classifica curata dal Sole24Ore che misura la qualità climatica sottoforma di 15 macro indicatori nei 107 capoluoghi d’Italia sulla base di 15 parametri bollinati da 3bmeteo: 78esimo posto secondo "l’Indice del Clima 2025". Beninteso, il discorso è analogo per altri conglomerati urbani del centro-nord come Bologna (74esima) e Milano (77esima).

"Per avere dei riscontri scientifici servirebbero più anni. Ma dalla serie temporale esaminata emergono già marcati segnali di come sia cambiato il clima negli ultimi anni", afferma Alessandro Conigliaro, meteorologo di 3bmeteo".

Il pacchetto di dati elaborati dal Sole sono significativi, sia per il decennio e più preso come caso studio (2010-2024), sia come fotografia plastica degli effetti causati dal cambiamento climatico. Per collocazione geografica, Firenze non è Livorno (quarto posto e podio sfiorato. La regina sta al Sud, ed è Bari). E di conseguenza non può sfruttare le mitigazioni che morfologicamente la costa garantisce rispetto a un entroterra. La sintesi è quindi quella di estati sempre più torride, africane, soffocanti anche per la concetrazione delle isole di calore sparse nella città, e inverni sempre meno pungenti.

Venendo alla pagella, Firenze ha un problema di caldo estremo, inteso come giorni con temperatura massima superiore ai 35 gradi. Il confronto tra il 2008 e 2024 è semplicemente inclemente: 16 anni fa il fenomeno si è registrato soltanto una volta. Nel 2024, le giornate sono ben 40: il 99esimo posto in classifica trova ragione per questo dato. Stessa casella, (99esima) per le ondate di calore, ovvero gli sforamenti del muro dei 30 gradi per tre giorni consecutivi.

Idem per l’escursione termica giornaliera (differenza di temperatura massima e minima nell’arco delle 24 ore): la posizione in classifica è la numero 97.

Anche il comparto delle notti tropicali (45esimo posto) è emblematico: il valore registrato dal Sole è di 67,7 in cui nella fascia oraria 0-6 la temperatura media nella decade 2014-2024 è superiore ai 20 gradi.

Avanti con la carrellata:per intensità pluviometrica (l’accumulo medio in millimetri per ciascun giorno piovoso), Firenze è data 22esima; sulle precipitazioni estreme (i giorni con accumulo di pioggia superiore ai 40 millimetri) 19esima; nei giorni freddi, con la temperatura massima percepita sotto i 3 gradi, 34esima. Resta tra le prime 50 province anche per umidità relativa, 39esima (giorni in un anno fuori dal comfort climatico 70-30%) e per raffiche di vento sopra i 30 nodi, 47esima.

