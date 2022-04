Calcio storico fiorentino, il sorteggio: ecco le semifinali

Firenze, 17 aprile 2022 - Sorteggio stamani - come da tradizione nel giorno di Pasqua prima dello Scoppio del carro atteso per le 11, in una piazza del Duomo tornata, dopo l'emergenza Covid, a ospitare anche il pubblico per la più antica tradizione fiorentina -, per l'abbinamento delle partite del torneo del Calcio storico fiorentino. La prima semifinale vedrà in campo Azzurri contro i Bianchi, la seconda Rossi e Verdi.

Si giocherà a giugno, con finale il 24 per la festa di San Giovanni. Per non dimenticare la guerra in Ucraina e come messaggio di solidarietà e di pace, il pallaio del calcio storico stamani aveva con sè un pallone di colore giallo e uno azzurro per richiamare la bandiera ucraina. L'anno scorso, a causa del Covid, lo Scoppio del carro avvenne in una piazza deserta così come si svolsero poi a porte chiuse le partite del Calcio storico. Nel 2020 invece non si tenne nè la tradizionale manifestazione pasquale nè il Calcio storico.