Calcio storico, la prima semifinale: c'è Batistuta. "Che emozione" / DIRETTA

Firenze, 10 giugno 2022 - Torna dopo due anni con un programma completo: il calcio storico fiorentino 2022 infiamma piazza Santa Croce. In campo la prima semifinale, Azzurri di Santa Croce contro Bianchi di Santo Spirito. Il campo dirà chi è il migliore, ma anche sugli spalti è vero spettacolo, con i supporter dei vari colori pronti a darsi battaglia. A impreziosire la prima giornata di semifinali un ospite d'eccezione come Gabriel Omar Batistuta, mentre il Magnifico Messere è Giancarlo De Sisti. Leggiadra Madonna è stata scelta la tennista Martina Trevisan, fiorentina, che ha raggiunto le semifinali del Roland Garros, un risultato di grandissimo prestigio.

Ore 19.29: la fase di studio continua. Ci sono diverse schermaglie e scontri ma al momento il risultato resta sullo 0-0.

Ore 19.24: è iniziata la partita con la palla ai Bianchi. Prime fasi di studio.

Ore 19.18: ecco il particolare momento della grida, con l'annuncio delle due squadre in campo. Una parte molto suggestiva della cerimonia pre-partita.

Ore 19.07: particolare la coreografia dei tifosi dei Bianchi. La curva si colora appunto di bianco con tanti cartoncini.

Ore 19.05: ingresso dei Bianchi in piazza.

Ore 19.01: entrano gli Azzurri in piazza.

Ore 18.53: parla Batistuta. "Sono a Firenze da un paio di giorni e ci rimarrò per un po'. Torno più che volentieri, è sempre un'emozione. Non è la prima volta e non sarà l'ultima. La vita deve essere come nel calcio storico, provare a vincere sempre".

Ore 18.52: entra il pallaio con i simboli di Firenze e sale il suono delle chiarine. Allo stesso tempo ci sono i cori dei tifosi dei Bianchi e degli Azzurri. Grande atmosfera.

Ore 18.39: emozionato Giancarlo De Sisti, Magnifico Messere. "E' una sensazione meravigliosa - dice - Bellissimo essere inserito così nel tessuto sociale della città. Mi hanno fatto un grande regalo. Non immaginavo che fosse così bello dal vivo", racconta a Toscana Tv.

Ore 18.37: il corteo storico è arrivato in piazza Santa Croce. C'è grande attesa.

Ore 17.24: la grande novità di quest'anno è la diretta di Dazn. Il servizio streaming darà infatti ai suoi abbonati la possibilità di godersi le dirette di tutte e tre le partite in alta definizione. Il calcio storico dunque per la prima volta sarà live su un grande netowrk, un segno in più dell'interesse.

Ore 17.22: grande attesa in piazza Santa Croce. Già i primi tifosi sono intorno alla piazza, mentre le squadre si stanno ancora preparando nei rispettivi quartier generali. La finale scatterà alle 19.

Ore 17: è partito il corteo storico, un primo grande momento tradizionale che accompagna il calcio storico. La sfilata, da Santa Maria Novella, arriva come da programma fino in piazza Santa Croce.