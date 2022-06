Calcio Storico: dove vederlo, biglietti, orari delle partite: la guida

Articolo : Firenze, tutto pronto per il Calcio Storico: biglietti in vendita

Firenze, 8 giugno 2022 - Diversi i punti venuti fuori dall'incontro odierno del Comitato provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica riunito dal Prefetto Valerio Valenti; tra i diversi punti in questione anche il calcio storico fiorentino. Sono state messe a punto delle misure di sicurezza per le partite di semininale che si terranno in piazza Santa Croce il 10 e 11 giugno e per la finale che verrà disputata il 24 giugno 2022 alle ore 18, subito dopo il corteo storico della Repubblica fiorentina.

Tenuto conto della portata dell'evento e, dunque, della prevedibile partecipazione di un elevato numero di persone, saranno adottate misure adeguate a prevenire ogni possibile azione violenta e antisociale, anche connessa all'uso di bevande alcoliche, atta a creare disordine e mettere a rischio la sicurezza e l'incolumità dei soggetti partecipanti alla manifestazione.

Per queste ragioni il Prefetto ha adottato nella giornata odierna un'ordinanza che vieterà a tutti gli esercizi pubblici e attività ambulanti insistenti all'interno dell'area transennata (delimitata da Via dei Benci, Borgo dei Greci, Via dell'Anguillara, Via Torta, Via Verdi, Via G. da Verrazzano, Via de' Pepi, Largo Piero Bargellini, Via Magliabechi), dalle ore 14 alle ore 21 delle giornate interessate, di somministrare e vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, di somministrare o vendere per asporto ogni altra bevanda contenuta in bottiglia di vetro o lattina.

Inoltre, sarà vietato introdurre e detenere, nell'area della manifestazione sportiva, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, bottiglie e contenitori di vetro e/o lattine, artifici pirotecnici o altri materiali esplodenti e qualunque genere di bomboletta spray contenente principi urticanti. Le forze di polizia e la polizia municipale del comune di Firenze saranno impegnate a garantire il rispetto del suddetto provvedimento.

La prima semifinale del torneo del Calcio Storico Fiorentino che vedrà in campo gli Azzurri di Santa Croce, campioni in carica, contro i Bianchi di Santo Spirito verrà disputata venerdì 10, alle ore 19. Il Magnifico Messere sarà Giancarlo De Sisti, allenatore di quella Fiorentina che, esattamente 40 anni fa, contese lo scudetto alla Juventus fino all’ultima giornata. Leggiadra Madonna sarà Martina Trevisan, la campionessa di tennis che ha raggiunto le semifinali all’ultimo torneo del Grande Slam di Parigi, sui campi del Roland Garros. Ospite d'onore sarà il cittadino onorario di Firenze Gabriel Omar Batistuta che torna in piazza Santa Croce dopo aver rivestito anche il ruolo di Magnifico Messere, qualche anno fa.

La seconda semifinale che vedrà scontrarsi i Rossi di Santa Maria Novella contro i Verdi di San Giovanni verrà giocata sabato 11 giugno alle 18. Per la seconda semifinale invece il Magnifico Messere sarà Borja Valero, ex campione della Fiorentina che ha scelto la città di Firenze per viverci, con la famiglia, anche a fine carriera.

La finale in programma venerdì 24 giugno alle ore 18, il Magnifico Messere sarà Bruno Astori, fratello di Davide, difensore e capitano della Fiorentina, scomparso quattro anni fa.

Mercoledì 8 Giugno fino alle 16 solo BoxOffice (Via delle Vecchie Carceri, 1)

Giovedì 9 giugno: 9-16 solo BoxOffice (Via delle Vecchie Carceri, 1)

Venerdì 10 giugno: 12-19 solo presso il Teatro Verdi di Firenze (Via Ghibellina, 99)

Sabato 11 giugno: 12-18 solo presso il Teatro Verdi di Firenze (Via Ghibellina, 99)

Costo dei biglietti: 80€ Tribuna Onore Centrale - 60€ Tribuna Onore Laterale - 40€ Tribuna C - 29€ Curve colori.

Sarà possibile pagare solo con bancomat o carta di credito, non sono accettati contanti o American Express.

Tutte le partite del torneo saranno trasmesse in chiaro su Toscana TV, canale 18 del digitale terrestre oppure a pagamento su Dazn. La piattaforma leader dello streaming in diretta ha acquistato i diritti per il 2022.