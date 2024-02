Caffè del teatro chiude dopo 20 anni : "Una scelta difficile ma è un lavoro faticoso"

Il Caffè del Teatro Romano, che per venti anni ha accompagnato colazioni, pranzi e aperitivi di cittadini e turisti, ha chiuso i battenti. L’ultima tazzina è stata serviata alla vigilia di Natale , poi le luci si sono spente e, trascorso il periodo delle festività, è arrivata la conferma che non sarebbero state riaccese. "Gravi motivi familiari " si legge nella comunicazione di recesso anticipato, inviata al Comune di Fiesole, che è proprietario dell’immobile e che, appena saputa la notizia, ha avvito le pratiche per trovare un nuovo gestore e non lasciare sguarnito il punto ristoro dell’area archeologica. "E’ una decisione sofferta ; questo lavoro mi è sempre piaciuto e mi ha dato grandi soddisfazione - spiega Alvaro Fini (nella foto) che ha condiviso il bancone con la moglie Laura e i figli Mattia a Claudia – La passione da sola però non basta; è un lavoro che impegna 13 ore al giorno e non riesco più a stare in piedi tutto questo tempo". La fine della gestione Fini rappresenza la chiusura di un’epoca. Alvaro non è solo il "papà" del Caffè del Teatro, che ha fatto crescere con serate speciali, come le cene etrusco-romane e le manifestazioni organizzate con il Comune . I fiesolani con i capelli bianchi lo ricordano anche per il Blu Bar di piazza Mino, che negli anni ottanta era punto di ritrovo alla moda. "Ho lavorato 58 anni, e cinquanta li ho trascorsi a Fiesole; ho collaborato con tre sindaci. Questo lavoro mi mancherà ma mi sono dovuto arrendere".

Daniela Giovannetti