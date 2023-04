Cafaggiolo, castello con resort e campo golf

Il magnate argentino Alfredo Lowenstein rafforza la sua presenza in Mugello. In procinto di avviare i lavori a Cafaggiolo, dove nascerà un grande centro turistico-sportivo, ha acquisito intanto il complesso del Poggio dei Medici, resort e campo da golf, nel comune di Scarperia e San Piero. Così presto l’area mugellana potrà contare su uno degli hotel di alto livello che erano venuti a mancare. La firma del contratto è stata apposta giovedì: da una parte il proprietario della Cafaggiolo srl Lowenstein, dall’altra i referenti di Unipol-Sai, il gruppo che finora possedeva sia il Poggio dei Medici che Villa Le Maschere, alberghi di lusso chiusi con la pandemia e mai più riaperti.

Il passaggio di proprietà - un investimento di 15 milioni di euro, e ce ne vorranno quasi 50 in più per sistemare la struttura - ha comportato anche cambiamenti nella società sportiva "Golf Club Poggio dei Medici spa": Unipol ha ceduto le proprie azioni, si è dimesso così il vecchio cda, e quello nuovo è ora presieduto dall’avvocato Guido Tatangelo e ne fanno parte Marco Maiani, già direttore del Golf Club e ora amministratore delegato per la parte operativa, e Massimiliano Zanardi, dirigente del gruppo Lowenstein.

Il sindaco Federico Ignesti è particolarmente soddisfatto, anche perché fu lui, nell’estate del 2020, a far mettere in contatto Lowenstein con i vertici di Unipol: "La prospettiva di veder riaperta una struttura ricettiva e sportiva così importante, chiusa da tre anni, fa particolarmente piacere. Si creeranno nuovi posti di lavoro e si accresce l’offerta turistica di alto livello, in un settore, quello alberghiero, che in Mugello, era carente".

Ignesti pensa all’ulteriore valorizzazione del campo da golf: "Auspico che si possano adottare iniziative per favorire la pratica del golf e la frequentazione di questo bellissimo campo". E indica i prossimi passi: "Tra qualche settimana porteremo in approvazione il Piano operativo comunale, che consentirà di attuare subito le nuove previsioni di sviluppo urbanistico". Poi sottolinea: "L’acquisizione del Poggio dei Medici è complementare all’operazione di Cafaggiolo. Ed è la conferma che il progetto complessivo va avanti, e che la famiglia Lowenstein continua a credere e a investire sul Mugello".

Paolo Guidotti