Cade dalla moto e si fa male a una gamba, soccorso dai vigili del fuoco

Firenzuola (Firenze), 16 giugno 2024 – E’ caduto dalla moto e si è fatto male ad una gamba. Un uomo è stato soccorso dai vigili del fuoco oggi, intorno alle 13.35, in località Ca di Barba Pietramala.

L’incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, è avvenuto in una zona impervia a tal punto che i vigili del fuoco hanno raggiunto l’uomo con un fuoristrada. Una volta stabilizzata la gamba con una steccobenda, il motociclista è stato posizionato sulla barella toboga e trasportato fino al ciglio della strada. Lì, ad aspettarlo, c’era il personale sanitario che lo ha portato in ospedale per i controlli e le cure del caso.