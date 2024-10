Cade dalla Mountain Bike in mezzo al bosco, l’allarme degli amici

Firenze, 6 ottobre 2024 – Sono partiti domenica 6 ottobre di buon ora in Mountain Bike un gruppetto di amici per fare un percorso in mezzo al bosco tra il confine dei comuni di San Casciano in Val di Pesa e Scandicci, quando all’altezza di via della Treggiaia tra la Romola e Chiesanuova uno di loro è caduto lungo il sentiero.

I compagni si sono resi subito conto che non poteva rialzarsi e che sarebbe stato necessario l’intervento di un medico. Dato l’allarme al 112 e la posizione, uno di loro è risalito tra la vegetazione arrivando sulla strada asfaltata per poi condurre i soccorritori al recupero.

Sul posto l’auto medica e l’Ambulanza del Galluzzo con i volontari che insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di San Casciano e il gruppo SAF, hanno raggiunto l’uomo. Stabilizzato, è stato adagiato sul toboga e trasportato sull’Ambulanza per un ricovero in codice giallo all’Ospedale.