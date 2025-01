caccia al responsabile

Indagini in corso per l’attentato incendiario che nella notte tra domenica e lunedì ha danneggiato il portone della caserma della compagnia dei carabinieri di Borgo San Lorenzo (Firenze), nel Mugello. Molti i danni al portone, ma nessun ferito. Secondo le prime ricostruzioni, a colpire è stato un uomo che ha agito con il volto coperto dal cappuccio del giubbotto: nelle immagini, lo si vede avvicinarsi a piedi e depositare una grossa scatola in terra, che rilascia una fiamma danneggiando non solo il portone ma anche la facciata dell’edificio. Non ci sarebbero state rivendicazioni, motivo per cui le indagini proseguono per chiarire la natura dell’attacco, forse legato alle attività di polizia giudiziaria nel Mugello. Si lavora anche per verificare possibili collegamenti con l’ondata di proteste che si sono susseguite sul caso di Ramy Elgaml, il 19enni morto nel novembre scorso a Milano dopo un inseguimento con una pattuglia. Nei mesi scorsi in paese sono inoltre comparse numerose scritte, compreso l’acronimo "Acab", che rimanda ad una pesante offesa verso le forze dell’ordine. Possibile la presa in carico del fasciolo da parte della Dda fiorentina.