Caccia ai ’mecenati’. Pubblicato il bando per trovare sponsor

AAA, mecenati cercansi. Il Comune di Scandicci cerca sponsor per gli eventi culturali e di piazza.

Dalla rassegna "Scandicci Open City", passando per agli appuntamenti di Natale e Capodanno, fino alla "Festa delle Scuole". Sono queste le iniziative al centro del bando rivolto a realtà pubbliche e private, associazioni, enti, imprese, società, fondazioni, cooperative e consorzi. Il termine per presentare le domande, ha validità fino al 31 dicembre 2026. Le offerte dovranno pervenire inviando la proposta via Pec all’indirizzo: [email protected] o con consegna a mano all’Ufficio protocollo generale del Comune. Le proposte dovranno avere con in oggetto la dicitura: "Avviso pubblico sponsorizzazione 2024/2026".