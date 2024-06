Buti svela la squadra. Quattro nomi nel rinnovamento

Domani alle 18 per la prima volta si riunisce il nuovo consiglio comunale di Firenzuola. E per il sindaco Giampaolo Buti sarà l’occasione per presentare anche la nuova giunta. Una giunta formata da quattro assessori, più il sindaco, completamente rinnovata. Nuovo sarà il vicesindaco, Maurizio Baracani, classe 1957, che nei precedenti cinque anni era stato attivo consigliere comunale, animato di eventi sportivi e ricreativi molto riusciti.

Buti gli ha affidato le deleghe allo sviluppo economico, industria, commercio, artigianato, cave, attività sportive e ricreative. Andrea Brunetti, classe 1975, sarà invece il nuovo assessore ai lavori pubblici ordinari, manutenzione immobili comunali e arredo urbano, cantiere esterno. Elena Sozzi, 41 anni, è il nuovo assessore alla pubblica istruzione, cultura, rapporti con le associazioni e pro loco, servizi informativi.

Infine Ambra Menichetti, la più giovane, con i suoi 26 anni, che si occuperà di turismo, politiche giovanili e pari opportunità. Il sindaco Buti seguirà personalmente bilancio, polizia municipale, tributi, agricoltura, caccia e pesca, urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici straordinari e opere sovracomunali. "Ho cercato di valorizzare le competenze – dice Buti - . Baracani ha dimostrato di saper lavorare bene per il paese, e conosce in modo approfondito le attività economiche, soprattutto della pietra. Brunetti già ben seguiva i lavori di manutenzione e arredo, Elena è una delle fondatrici del gruppo "Mamme Attive" che collabora con la scuola e saprà anche tenere i rapporti con le associazioni e la proloco. Ambra è giovane e per turismo e politiche giovanili conto sul suo dinamismo e sulla sua freschezza di idee".

Paolo Guidotti