Bus in viale Europa. Via libera al parcheggio

Un nuovo tassello della prossima rivoluzione del trasporto pubblico e della mobilità nel quadrante sud-est della città. La giunta ha approvato, su proposta dell’assessore alla Mobilità Andrea Giorgio, il progetto di fattibilità tecnico-economica del nodo di interscambio di viale Europa. Si tratta della nuova area di sosta per 10i bus che sorgerà in prossimità della fermata della tramvia, tra il viale e via Badia di Ripoli, destinato a ospitare i mezzi delle linee del Tpl su gomma provenienti da via Chiantigiana e che, con l’entrata in funzione della linea tranviaria Bagno a Ripoli- Libertà, si fermeranno prima di entrare in città. Qui, infatti, i passeggeri scenderanno dai pullman extraurbani e potranno continuare il loro viaggio con il tram, ma anche con i mezzi del Tpl urbano e con la bici, utilizzando la linea rossa della Bicipolitana.

A completamento dell’hub è prevista anche una palazzina dove collocare servizi per gli autisti e per gli utenti, oltre a infrastrutture per la sosta delle bici, la sistemazione a verde dell’area e l a nuova illuminazione. Inoltre, visto che il nodo è collocato in prossimità della Casa della Salute già programmata dall’Asl Toscana Centro, il progetto prevede anche le infrastrutture funzionali ai nuovi servizi sanitari sul territorio. Il tutto per una spesa complessiva stimata di 2,2 milioni di euro. "Diamo il via a un’infrastruttura necessaria per una mobilità intermodale e sostenibile. – sottolinea la sindaca Sara Funaro –. La realizzazione di questo hub consente ai bus extraurbani provenienti da via Chiantigiana di fermarsi in viale Europa, senza quindi entrare in città. Nello stesso tempo cerchiamo di proporre una modalità di trasporto sempre più integrata ai cittadini. Da qui, infatti chi arriva potrà spostarsi con la nuova linea tranviaria quando sarà a regime, con le linee del bus, perfino con la bici, grazie alla Bicipolitana che passa lì nei pressi".

"Investiamo più di 2 milioni di euro perché questo parcheggio è un tassello fondamentale della nostra strategia per una mobilità pubblica e di massa efficiente – sottolinea l’assessore Giorgio –. Le linee della tramvia in funzione hanno consentito già una importante riorganizzazione del trasporto pubblico su gomma sia urbano che extraurbano con la creazione dei nuovi hub di Montelungo, Vittorio Veneto e Guidoni. Il vantaggio è stato duplice: abbiamo offerto ai passeggeri un servizio migliore e al tempo stesso tagliato drasticamente i transiti dei bus in città. E questo vuol dire meno traffico e meno inquinamento". In dettaglio l’intervento interessa una porzione di un’area verde di ampie dimensioni (circa 8mila metri quadrati) compresa tra via di Badia a Ripoli e viale Europa e oggi incolta. Il progetto è suddiviso in due macroaree: la prima, in prossimità della viabilità di viale Europa, si compone di un golfo per la fermata del Tpl e dei percorsi di collegamento di viabilità dolce con le infrastrutture esistenti (rete ciclabile, marciapiedi, viabilità su gomma, fermata del tram). La seconda, invece, si sviluppa sulla parte posteriore della futura nuova struttura USL. In quest’area di intervento verrà realizzato il vero e proprio hub di interscambio modale, uno spazio pubblico con 10 stalli per bus da 15 metri, dotati di arredi urbani, ovvero: sedute di fermata, paline informative, cestini tripartiti, un edificio viaggiatori e conducenti, un’ampia area verde con percorsi di collegamento da stallo a stallo, e un impianto di illuminazione pubblica che rende l’area sicura e praticabile anche in orario serale.