Bus, il servizio che non va "Rincarato e senza bonus"

di Manuela Plastina

"Siamo, come si suol dire, “becchi e bastonati“, perché chi come me ogni giorno deve andare da Tavarnuzze alla Santissima Annunziata a Firenze, paga fior di quattrini per un servizio scadente, fra ritardi e disagi per i lavori stradali. Inoltre i bonus non ci sono più". Gemma, residente nella frazione di Impruneta, è una pendolare del trasporto pubblico. Una delle tante. Abbiamo raccolto il suo sfogo sui disagi quotidiani che ora, dice, si aggiungono all’aumento dei prezzi.

"Da agosto gli abbonamenti sono aumentati – ricorda – ed è finito anche il bonus trasporti. Ci era stata data speranza per qualche rimasuglio di fondi, collegandosi di mattina presto sul portale, ma alle 7.50 del primo settembre, avevo già 69.220 utenti in coda prima di me. E così alle 9.09 è apparso il messaggio che i bonus erano finiti, quindi nulla di fatto dopo ore di attesa".

Se il Comune di Firenze ha previsto sconti per studenti, abbonati storici e nuovi abbonati, "noi poveri residenti della Città Metropolitana rimaniamo esclusi da qualsiasi facilitazione".

Gemma aveva peraltro scelto di fare l’abbonamento trimestrale, spinta dalla possibilità di poter fruire del bonus di 60 euro al mese. Infatti fino al 31 luglio, invece di 76 euro, pagava solo 16 euro. Poi però dal primo agosto, il costo è salito a 84 euro e non per di più non ha potuto fruire di alcuna agevolazione: un incremento davvero importante per una famiglia.

"Anche l’efficienza del servizio è discutibile – lamenta Gemma –, soprattutto da quando ci sono i lavori per la tramvia a San Marco, che creano disagi e lunghe camminate a piedi. Gli orari spesso non sono rispettati e non sempre il Bot su Telegram funziona".