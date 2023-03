Burraco e solidarietà, torna il torneo a favore di Aisdo

Domenica Giuliani

Firenze, 21 marzo 2023 - Torna un nuovo torneo di burraco solidale del Circolo Culturale Lorenzo Il Magnifico. L’evidente componente sociale del gioco più alla moda del momento che è il burraco, ha spinto il Circolo Culturale Lorenzo Il Magnifico a proseguire sul fortunato percorso solidale iniziato già da settembre 2021 dopo la lunga pausa del lockdown.

La presidente-blogger Domenica Giuliani infatti, propone una programmazione che va esattamente nella parte opposta dei “normali” circoli cittadini: organizza pochi eventi, tutti solidali e soprattutto in spazi cosiddetti “esclusivi” della nostra città. “Abbiamo la grande fortuna di vivere a Firenze – spiega Domenica Giuliani – un territorio baciato dalla bellezza di antiche dimore e ville maestose appartenute a famiglie nobili del passato che oggi hanno gestori felici di poter aprire i loro grandi saloni a noi che possiamo utilizzarle. Come il torneo di domenica prossima 26 marzo: alle ore 15 i nostri partecipanti saranno accolti in una bella sala all’interno della Residenza d’Epoca Torre dei Lari a due passi da Palazzo Pitti. Torre dei Lari fa parte della Villa Strozzi Machiavelli sulle colline fiorentine in zona Porta Romana.”

La gara benefica sarà dedicata alla Onlus Aisdo, l’Aassociazione di volontariato che ha come mission sostenere e studiare il disagio della donna nei vari contesti di origine, mediante un’attività di rete con altri organismi e Associazioni del settore, con particolare riferimento a: disabilità, patologie croniche e oncologiche,

conflittualità e disagio in ambito sociale, familiare o individuale. Inoltre l’Associazione opera mediante attività informativo-educativa, a supporto e in collaborazione con altre Associazioni e enti, nel campo della prevenzione socio-sanitaria, con particolare riferimento alle aree di maggiore fragilità. La dottoressa Angelamaria Becorpi responsabile della Unit di Medicina Integrata per la Salute della Donna in Menopausa Iatrogena dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi e Coordinatrice del Percorso Pass per pazienti con disabilità di Aou Careggi sarà presente per un breve saluto ai partecipanti. La gara di burraco avrà inizio alle ore 15,30 e terminerà alle ore 19 cui seguirà un ricco buffet e la torta finale di ringraziamento. Come sempre ci saranno grandi premi in palio, fra cui trattamenti di ossigenoterapia offerti dal Fabio Quercioli, collane "Il Bijou" di Alessandra Currini e Uova di Pasqua artigianali offerte dal Caffè Libertà. Altre info al 340 34 244 34".

