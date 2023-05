Buonamici, apre il nuovo frantoio "È il più moderno di tutta Italia"

Porte aperte ieri sera all’azienda agricola Buonamici di Montebeni, sulle colline di Fiesole, per l’inaugurazione del nuovissimo frantoio, struttura all’avanguardia e che si avvale delle più moderne tecniche estrattive. Il frantoio, che nel rispetto dell’ambiente si presenta in buona parte ipogeo, è in grado di trasformare 5mila chili di olive all’ora in olio extra vergine di oliva biologico. La tecnologia innovativa permette di innalzare ulteriormente la qualità dell’olio prodotto grazie a un accurato controllo delle temperature durante tutto il processo estrattivo. "Con questa inaugurazione vogliamo far conoscere il nuovo frantoio, il più moderno d’Italia, innovativo e sostenibile, e dare il benvenuto alla stagione 2023 in un luogo unico, adatto anche ad ospitare eventi e matrimoni e meta dell’oleoturismo", dichiara Cesare Buonamici, fondatore e ceo dell’omonima società agricola, che su una superficie totale di 250 ettari conta circa 30mila piante di olivo, coltivate secondo le rigorose norme previste dall’Ue per la coltivazione biologica. Il nuovo frantoio infatti vuole aprirsi sempre di più al territorio che la ospita con visite e degustazioni e promuovere al tempo stesso l’olio toscano. Per questo è pronto a ospitare eventi, presentazioni e iniziative. La struttura è frutto di un progetto integrato di filiera con gli olivicoltori biologici fiesolani, con il contributo della Regione Toscana e il supporto del Comune. D.G.