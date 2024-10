Buon compleanno Mad nel segno della ’cura’

"Il potenziale dell’arte come strumento di inclusione, benessere e innovazione sociale". E tutto ciò in quello che era luogo di dolore, isolamento, prigione.

L’ex carcere fiorentino delle Murate da dieci anni ospita il Mad Murate Art District, primo Centro di arte contemporanea e residenze d’artista del Comune, gestito da Mus.E. Per festeggiare questo compleanno è in programma l’evento ’Open Mad’ dal 23 al 27 ottobre, curato dalla direttrice Valentina Gensini, fra incontri, laboratori, performance e installazioni che pongono al centro il tema della ’cura’, intesa sia come esperienza artistica che come processo di trasformazione sociale e culturale.

"Mad è un presidio del contemporaneo unico in città, in grado di contemperare la grande sfida del sostegno alla ricerca artistica di eccellenza e l’inclusione partecipativa della cittadinanza – afferma Valentina Gensini –. Invitiamo la città a festeggiare con noi questo momento felice, non come un traguardo, ma come una nuova partenza". Il 23 ottobre si inizia col convegno all’interno del palinsesto ’Cura della Cura’, articolato in un convegno scientifico e in un talk curatoriale il 25 ottobre, realizzati col sostegno della Regione, sul ruolo dell’arte nel promuovere il benessere individuale e collettivo. Sarà introdotto da Elena Pianea, Maria Michela Del Viva e Valentina Gensini, con importanti relatori nel campo della neuropsicologia e delle neuroscienze cognitive. A seguire un reading di testi della danzatrice americana Isadora Duncan e una performance di Floor Robert. Infine la rappresentazione di Roccu ‘u stortu, pièce teatrale interpretata da Fulvio Cauteruccio e Flavia Pezzo.

Tutto il programma su www.murateartdistrict.it/open-mad-24/

O.Mu.