Bullismo, allarme nelle scuole medie toscane: uno studente su quattro è vittima

Firenze, 7 febbraio 2025 - Nelle scuole medie toscane un ragazzo su quattro è vittima di bullismo. A tracciare il quadro, in occasione della Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo è l’Ordine degli Psicologi della Toscana, che ribadisce l’importanza di un intervento tempestivo e strutturato per contrastare un fenomeno in costante aumento e fonte di forte preoccupazione.

Conseguenze gravi per le vittime di bullismo

“Nelle scuole medie il bullismo raggiunge il suo picco, con percentuali che sfiorano il 20-25% degli studenti coinvolti - spiega Ersilia Menesini, psicologa e docente di Psicologia dello sviluppo e dell’educazione dell’Università di Firenze -. Subire atti di prevaricazione ha conseguenze spesso molto gravi sul piano psicologico, relazionale e scolastico. Essere vittima di bullismo può lasciare segni profondi nel percorso di crescita: si osservano frequentemente difficoltà nelle relazioni con i coetanei e con la famiglia, calo del rendimento scolastico e un progressivo ritiro sociale."

Importanza di riconoscere i segnali d’allarme

"È fondamentale, quindi, che genitori e insegnanti siano in grado di riconoscere i segnali d’allarme. Tra questi, un improvviso disinteresse per la scuola, l’isolamento dai compagni o cambiamenti significativi nell’umore e nel comportamento.”

"Anche per chi assume il ruolo di bullo, è essenziale intervenire con un’adeguata lettura del fenomeno: spesso si evidenziano atteggiamenti di sfida, opposizione e prevaricazione, anche nei confronti degli adulti."

Ruolo delle scuole e alleanze educative

Nel prevenire e contrastare bullismo e cyberbullismo le scuole giocano un ruolo chiave. Secondo l'Ordine degli Psicologi della Toscana, attraverso percorsi di sensibilizzazione gli insegnanti possono promuovere nei ragazzi una maggiore consapevolezza del fenomeno, rafforzare le competenze relazionali e creare un ambiente scolastico più inclusivo e rispettoso.

L’alleanza tra scuola, famiglia e professionisti è lo strumento più efficace per costruire una cultura del rispetto e del benessere psicologico per le nuove generazioni.

Caterina Ceccuti