Lezioni anti bullismo e giovani. In 600 coinvolti a Fucecchio: "Un progetto d’avanguardia"

"Bolle di bulli" ha coinvolto oltre 600 studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado dell’istituto comprensivo Fucecchio e dell’istituto Checchi. Un obiettivo: prevenire il bullismo ed il cyberbullismo attraverso incontri, laboratori ed attività realizzati all’interno delle scuole. Un progetto arrivato primo nella selezione dei 62 progetti finanziati dalla Regione Toscana per supportare il mondo della scuola e dell’associazionismo nella costruzione di una rete che possa prevenire gli atti di bullismo, troppo spesso ignorati o minimizzati. Il progetto è stato scelto tra i cinque che saranno presentati oggi al convegno regionale "Oltre il bullismo: emozioni e relazioni al sicuro dentro e fuori la rete", in programma a Firenze.

Alla giornata parteciperanno anche le dirigenti scolastiche Angela Surace e Genny Pellitteri, 15 studenti tutor per l’antibullismo dell’istituto Checchi e i rappresentanti delle associazioni Papo#9 Aps, Centro Aiuto Donna Lilith e FucecchioèLibera, che hanno collaborato al progetto. Le azioni di prevenzione ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo proseguiranno in occasione della Giornata mondiale contro il bullismo ed il cyberbullismo, che ricorre venerdì. Anche quest’anno l’amministrazione comunale, in sinergia con le scuole, vuole stimolare le riflessioni degli studenti su questa tematica di stringente attualità. Gli studenti avranno tempo fino al 14 febbraio per realizzare elaborati grafici o testi sul tema "valorizzare la diversità come forma di contrasto al bullismo e al cyberbullismo", che saranno poi pubblicati sui profili Facebook e Instagram del Comune.