"Lavori al via a inizio settembre". Un’ala dedicata a Papa Francesco

Mille metri quadrati di spazio e un sogno: intitolare una parte della struttura a Papa Francesco. "Il Santo Padre ci ha insegnato tanto sui poveri. Il progetto di cui parliamo proprio nei giorni della sua scomparsa è un modo per proseguire la sua opera. Dedicargli un’ala dell’edificio che sta per nascere sarebbe un bel messaggio". Don Vincenzo Lo Castro, amministratore parrocchiale di San Giovanni Evangelista a Empoli, ha sempre dato una mano per chi era al servizio del sociale. E non ha dubbi; un omaggio tutto empolese al “Papa degli ultimi“ potrebbe dare ancora più valore al Centro Servizi.

Prima però, l’apertura del cantiere. "L’inizio dei lavori potrà partire i primi di settembre 2025 per una radicale ristrutturazione dei locali – ha anticipato il governatore della Misericordia Francesco Pagliai (nella foto) –. Siamo in attesa di indire la gara con le imprese. Le scadenze del Pnrr sono tassative, ma ci stiamo dentro". Il finanziamento risale a giugno 2022 e scadrà nel marzo 2026. Nel periodo di ristrutturazione saranno sperimentate soluzioni provvisorie (forse un tendone) per non interrompere la mensa e gli altri servizi erogati in via Puccini.

"La firma di oggi – ha proseguito Pagliai – ha un valore immenso. Porta con sé un lungo lavoro di confronto, di condivisione d’intenti e valori, con tutti i soggetti coinvolti. Si tratta di un progetto unico nel suo genere, che racchiuderà in una sola struttura servizi fondamentali per la comunità. Attività che la Misericordia già mette a disposizione, ma che raccolti in una sola struttura saranno come un’unica casa di ascolto e sostegno per i più bisognosi. Sarà una nuova visione di accoglienza, sostegno e inclusione sociale".

Una volta ultimata, la Stazione di Posta assorbirà la mensa Emmaus di via XXI febbraio, l’Emporio Solidale, tutti servizi ad oggi disseminati sul territorio e il Centro Emergenza Freddo che libererà di fatto gli spazi dell’ex scuola di Casenuove per i quali sarà pensato un futuro diverso. Come l’Urp diffuso del Comune a servizio della frazione.

Y.C.