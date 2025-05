Timenet, l’utile cresce a doppia cifra. Una scalata lunga venticinque anni: "Strategico il rapporto con i clienti"

Tutti segni più. Anche a doppia cifra. Dal valore della produzione all’utile netto che si attesa a un milione e 300mila euro, il 23,2 per cento in più sull’anno precedente. Il consiglio di amministrazione di Timenet, società – nata a Empoli nel 1996 con 61 dipendenti e oltre 10mila clienti diretti e indiretti – che offre soluzioni di connettività Internet e voce a professionisti e aziende, grazie a una rete di partner tecnologici distribuiti su tutto il territorio nazionale, ha esaminato e approvato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Franco Iorio, presidente e amministratore delegato di Timenet Spa illustra e commetta così i risultati: "Sono molto soddisfatto dei risultati ottenuti che confermano la solidità delle strategie adottate e la capacità della nostra organizzazione di crescere con costanza". "Questo traguardo è il frutto di un lavoro quotidiano fondato su elementi chiave – aggiunge –: l’elevato livello di fidelizzazione dei clienti, un’attività commerciale portata avanti con coerenza e continuità, la coesione interna e la condivisione degli obiettivi, oltre alla volontà di evolversi costantemente attraverso percorsi di formazione e aggiornamento. La fiducia che i clienti continuano a riporre in noi, unita alla collaborazione con partner tecnologici di valore e alla dedizione delle nostre persone, ci permette di affrontare con determinazione le sfide di un mercato in continua evoluzione".

Le prospettive? "Guardiamo al futuro con ottimismo, certi che le sinergie costruite nel tempo ci consentiranno di offrire soluzioni sempre più innovative e di qualità – conclude –. A tutti coloro che hanno contribuito a questo percorso va il nostro più sentito ringraziamento. Rinnoviamo con convinzione il nostro impegno a crescere con visione e responsabilità, anche attraverso strumenti concreti come il bilancio di sostenibilità, che abbiamo redatto per la prima volta come segno tangibile della volontà di rafforzare la trasparenza e definire con chiarezza i nostri obiettivi di lungo periodo".

I principali risultati: il valore della produzione che raggiunge 13,6 milioni, registrando un incremento del 7,3% rispetto all’esercizio precedente (12,7 milioni): incremento che conferma "la capacità della società di proseguire nel proprio percorso di crescita organica"; e appunto l’utile netto in sensibile crescita.