Brunori Sas e Juve, domenica difficile

Una domenica delicata, quella del 16 marzo, per la viabilità speci nella zona del Campo di Marte dove in contemporanea ci sarà il concerto di Brunori Sas, reduce da un ottimo Sanremo, e la sfida tra Fiorentina e Juventus al Franchi. Vero, il momento dei viola è tutt’altro che buono, ma la madre di tutte le partite porterà in dote quasi sicuramente il tutto esaurito allo stadio (che comunque con i cantieri significa poco meno di 25mila persone). Vista comunque l’alta affluenza di pubblico prevista per i due appuntamenti, sono stati predisposti un piano speciale di collegamenti da e per l’area di Campo di Marte e altre iniziative. Vediamoli nel dettaglio.

Ingresso al Mandela Forum. Si potrà accedere al sia da viale Manfredo Fanti (all’altezza del civico 199) angolo P.zza E. Berlinguer, che da viale Malta (all’altezza del civico 8) a partire dalle ore 18:30. Si consiglia l’utilizzo dei mezzi pubblici e l’arrivo al Mandela con dovuto anticipo, in quanto l’area del Campo di Marte, dove sono situate le due strutture, sarà interessata da chiusure al traffico e divieti di sosta. In corrispondenza dei varchi di accesso all’area, oltre al personale della Polizia municipale, saranno presenti steward del Mandela Forum per informare gli spettatori su ingressi, biglietterie, treni, collegamenti, parcheggi. In occasione della partita, gran parte della zona sarà pedonalizzata. Si sconsiglia vivamente di addentrarsi nell’area di Campo di Marte con mezzi privati mentreper gli spettatori del concerto sarà in funzione un parcheggio gratuito per moto e biciclette in viale Malta.

Parcheggio + treno. Per chi viene in auto, in particolare da fuori Firenze, la soluzione raccomandata è parcheggiare nell’area di sosta adiacente alla stazione ferroviaria di Rovezzano in via della Chimera, vicino all’uscita autostradale A1 Firenze Sud, e utilizzare il treno per raggiungere il Mandela Forum. Dalle 15 di domenica tutti i treni regionali in transito da sud dalla stazione di Rovezzano fermeranno alla stazione Campo di Marte, che dista poche centinaia di metri dal Mandela. Al termine dello spettacolo sarà disponibile, a mezzanotte e mezzo un treno speciale da Campo di Marte a Rovezzano.