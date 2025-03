Brunori Sas al Mandela Forum: "Sul palco con la chitarra a tracolla"

"Se c’è una cosa che mi ha insegnato Sanremo è di non farti fagocitare dal contesto in cui sei, quindi, a differenza dello scorso tour, in cui entravo con una camminata da rocker, stavolta entro sul palco con la chitarra a tracolla, come facevo nel 2009, cantando la prima canzone del primo album che ho fatto, Vol.1". Tiene molto a questo concerto davanti a un pubblico che sente amico Brunori Sas, che stasera alle 21 è atteso protagonista al Nelson Mandela Forum. Firenze ha accolto con un sold out il ritorno di uno degli artisti protagonisti assoluti della settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo. E, se l’Ariston ha visto Dario Brunori conquistare il terzo posto in classifica e aggiudicarsi il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo con il brano ’L’albero delle noci’, stavolta lo storyteller di Cosenza avrà modo di illustrare, con uno show creato ad hoc, il suo immaginario, la sua quotidianità, il suo mondo pulsante e intimo di cantautore contemporaneo, che ha preso il via proprio da Firenze negli anni ’90, per poi affermarsi come una delle figure di maggior spicco della scena indie toscana.

Ma, torniamo al concerto di stasera, che sarà dedicato ai grandi classici di una carriera lunga più di quindici anni e brillerà poi anche dell’intensità dei brani del nuovo album di Brunori per Island Records ’L’albero delle noci’, che propone canzoni che affondano le radici in una dimensione profonda e riflessiva e ha debuttato ai vertici delle classifiche Fimi e nella top10 degli album più ascoltati al mondo su Spotify. Chi se sarebbe aspettato da quel giovane calabrese che (stregato a 10 anni dal disco "Pirata" dei Litfiba) decise qualche anno dopo di iscriversi all’università in Toscana perché voleva fare musica a Firenze, dove in qualche modo era ancora viva l’onda lunga del fermento rock degli anni ’80. Da allora la carriera del cantautore, che si è laureato in economia e commercio a Siena (dove ha vissuto per 11 anni) e ha suonato e cantato per anni nel gruppo fiorentino i Blume, è decollata con una gavetta ricca di soddisfazioni nell’underground fiorentino, per poi girare la Toscana partecipando a piccoli festival, a eventi legati alla scena indipendente con lo stesso spirito che coniuga profondità e leggerezza, sacro con profano, malinconia e simpatia, che Brunori vanta ancora oggi. "In Toscana ho vissuto bene per tanti anni e anche dal punto di vista musicale ho sempre avuto un riscontro positivo, anche quando ci muovevamo con pochi numeri. Sicuramente negli ultimi anni c’è stato un ravvivarsi dell’attenzione verso il cantautorato. In qualche modo mi sono trovato al posto giusto al momento giusto" le parole dell’artista. Vista la concomitanza con la partita Fiorentina-Juventus è stato allestito un piano speciale per agevolare l’accesso al concerto. Per info consultare il sito del Mandela Forum.