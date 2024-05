Brunori, Baratti, Carovani, Arena. Gli appuntamenti dei candidati

Con l’avvicinarsi della scadenza elettorale si intensificano gli appuntamenti dei quattro candidati sindaco in lizza per le amministrative di giugno. Maria Arena, sostenuta da Pd, Futura e Calenzano in Movimento, questa sera alle 21,30 sarà alla Festa del Centrosinistra Insieme, in corso fino a domani al circolo La Concordia, per un incontro sulla sanità, in particolare sul tema della riforma della sanità territoriale, cui interverranno la genetista Francesca Torricelli, Marzia Guarnieri pediatra di famiglia a Calenzano e il medico Alessandro Guerrini. Domani alle 17 il candidato di Sinistra per Calenzano, Per la mia città e Calenzano Democratica Giuseppe Carovani sarà a Carraia nei giardini di via Grandi, insieme ai candidati delle liste che lo sostengono, per un confronto con i residenti della frazione. Domenica prossima pranzo di sottoscrizione, alle 12, alla Casa del popolo. Sul fronte del centrodestra Daniele Baratti, candidato di Lega-Forza Italia e di Fratelli d’Italia, che ha scelto il tema del commercio come uno dei punti principali del suo programma, incontrerà i commercianti, il prossimo mercoledì alle 21, nella Sala dell’Associazione Anziani a Dietropoggio. Oggi sarà presente al mercato di via della Conoscenza un gazebo della coalizione così come quello di Federica Brunori, candidata sindaco per Italia Viva, che, tra l’altro, domani visterà alcune aziende con Cna e venerdì pomeriggio sarà alla Sodi scientifica per parlare di sicurezza stradale.